Beautiful: Ridge e Brooke si confidano rammarichi e tenerezze | Trama 17 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 17 settembre 2023

A tu per tu in un blackout, Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si confidano rammarichi e tenerezza. Jack Finnegan (Ted King) fa visita a Taylor (Krista Allen) e Thomas (Matthew Atkinson), sofferente per la morte di Finn (Tanner Novlan) e per il muro che Li (Noemi Matsuda) ha innalzato nei suoi confronti da quando ha scoperto la verità su Sheila (Kimberlin Brown). Quest’ultima fa fatica a calmare Finn, che pretende di vedere subito Steffy: l’ultimo ricordo prima del coma era la Carter che puntava la pistola contro la moglie. Seguici su Instagram.