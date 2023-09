Beautiful: Grace sconvolta, cerca di far ragionare Paris su Carter | Trama 2 e 3 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful weekend di sabato 2 e domenica 3 settembre 2023

Quinn ammette ad Eric di essere preoccupata per Carter, il quale intende sposare Paris (che non ama). Grace è furente e sconvolta nello scoprire che Paris si è fidanzata con Carter e che i due progettano di sposarsi nel giro di pochi giorni. Ridge cerca di esortare Zende a fare nuove frequentazioni e si preoccupa di come stia reagendo alla storia di Paris con Carter.

Ridge cerca di far capire a Carter che sta commettendo un errore, visto che è ancora innamorato di Quinn. Paris difende la propria decisione di sposare Carter, sebbene Grace cerchi di farla ragionare. Seguici su Instagram.