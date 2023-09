Beautiful: Taylor informa Deacon che Ridge e Brooke sono tornati insieme | Trama 21 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 21 settembre 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di rassicurare Ridge (Thorsten Kaye) sui suoi timori per Taylor (Krista Allen): lo stilista è preoccupato che l’ex moglie potrebbe cadere nelle mani della persona sbagliata in questo momento di delusione. Dopo averlo ringraziato per aver chiamato i soccorsi quando ha trovato Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nel vicolo, Taylor informa Deacon (Sean Kanan) che Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) sono tornati insieme. La psichiatra apprende che Brooke ha bandito Deacon dalla sua proprietà pur di riavvicinare Ridge. Finn (Tanner Novlan) si finge riconoscente a Sheila (Kimberlin Brown), ma medita la fuga. Seguici su Instagram.