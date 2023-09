Beautiful: Sheila blocca Finn con del sonnifero | Trama 27 e 28 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2023

Quinn ammette a Carter di essere infastidita che, dopo di lei, Eric si sia messo con una persona sempliciotta come Donna, che gira con del miele nella borsa. Poi, però, riconosce che le cose sono finite nel modo migliore per tutti, specie per loro due. Intanto Finn sfoga la sua furia contro Sheila, che decide di renderlo più mansueto iniettandogli del sonnifero.

Dopo che Sheila ha sedato Finn, la donna discute con Mike, in disaccordo su come uscire dalla situazione. Sheila sembra continuare a negare le proprie responsabilità. Deacon e Taylor continuano a confidarsi, mentre Ridge domanda a Hope se pensa che Deacon davvero non abbia notizie su Sheila. Gli Spencer commentano la situazione riguardante Sheila.