Beautiful: Quinn e Bridget sorprendono Eric e Donna in flagrante | Trama 6 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 6 settembre 2023

Al Club, mentre Eric è a letto con Donna, Quinn è a pranzo con Bridget: la designer scopre che da tempo i campi di pickleball sono chiusi per lavori di rinnovo. Quando l'app che tiene sotto controllo il cuore di Eric manda un'allerta, Quinn si fa dare il numero della stanza dove Eric trascorre il suo tempo. La Fuller e Bridget, così, sorprendono lo stilista e Donna in flagrante. Carter non pare condividere lo stesso entusiasmo di Paris per l'imminente cerimonia.