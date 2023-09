Beautiful: Eric e Quinn, è il momento della verità | Trama 7 settembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 7 settembre 2023

Per Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) è il momento della verità: la designer apprende della tresca del marito, mentre Eric scopre che l'anello che gli ha regalato le consentiva di tenere sotto controllo la sua attività cardiaca. Ridge (Thorsten Kaye) prova a far ragionare Carter (Lawrence Saint-Victor) prima della cerimonia, mentre Grace (Cassandra Creech) si presenta per stare accanto alla figlia Paris (Diamond White), sebbene non ne approvi le nozze.