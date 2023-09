Anticipazioni Beautiful: Steffy, ecco come esce di scena nelle puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful è arrivato il momento dell’uscita di scena, seppur momentanea, di Steffy Forrester Finnegan, causa la pausa maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood. L’attrice, lo scorso 27 agosto, ha dato alla luce il suo quarto figlio, ancora un maschietto, a cui ha dato il nome di Valor James: terminate le riprese sul set da qualche settimana, la sua ultima puntata negli USA è andata in onda il 7 settembre. Come accaduto nelle precedenti maternità negli scorsi anni, anche stavolta la figlia di Ridge e Taylor partirà per l’Europa, portandosi dietro i suoi bambini, Kelly e Hayes. Sebbene non catastrofica, l’uscita di scena non sarà priva di drammi, visto che lei e il marito Finn si ritroveranno nuovamente in un vicolo cieco a causa di Sheila Carter.

Vi avevamo già riportato come la riconciliazione sarebbe stata molto breve: Steffy ha deciso di dare fiducia al consorte, sicura del loro amore e certa che Finn fosse sincero nella sua intenzione di tenere lontana dalle loro vite Sheila Carter. Tuttavia, negli episodi attualmente in onda oltreoceano, Steffy sarà furente quando Sheila si presenterà alla loro porta, ancora una volta, non invitata.

La sorpresa più grande, però, Steffyla riceverà quando, beccata Sheila intenta a girovagare all’esterno della loro abitazione, Finn la porterà dentro, con l’intento di risolvere la questione una volta per tutte. Sheila cercherà di far valere le proprie ragioni, definendo ancora una volta gli errori commessi come degli incidenti, a cui intende porre rimedio dimostrandosi cambiata. La donna proverà anche a sottolineare come abbia recentemente salvato Kelly da un possibile annegamento, gesto che le dovrebbe far ottenere il beneficio del dubbio.

Per Steffy sarà la fatidica goccia che farà traboccare il vaso: accettati i momenti di debolezza di Finn nei confronti di colei che lo ha partorito e perdonatagli la distrazione che ha quasi causato l’annegamento di Kelly, la ragazza riterrà a questo punto che la situazione sia senza sbocchi. Sebbene Finn si mostrerà deciso ad impegnarsi affinché la madre biologica stia lontano dalle loro vite, per Steffy Sheila non si arrenderà mai: la Carter non rinuncerà mai ad avere un posto nell’esistenza di figlio e nipote e li inseguirebbe ovunque. Steffy così deciderà di mettere una grande distanza tra se stessa e il compagno e l’intera situazione con Sheila, decidendo di partire per il vecchio continente.

Le anticipazioni autunnali segnalano che, con Steffy fuori scena, il triangolo che la vede coinvolta tra Finn e Liam continuerà: tra il medico e l’ex marito della consorte si continuerà a respirare tensione, visto che Finn è certo che Liam si stia approfittando della delicata situazione del suo matrimonio per riconquistare Steffy, ora che con Hope le cose si sono messe male.

A consigliare Finn interverrà Li Finnegan, che, fino ad ora, si è dimostrata molto severa con il figlio, accusandolo di essere la causa della rovina del suo rapporto con Steffy in ragione della sua insensata ed improvvisa spinta nei confronti di Sheila. Li richiederà che Finn raggiunga la sua famiglia in Europa per riappacificarsi con Steffy e, nel frattempo, provveda a sbarazzarsi del problema Sheila Carter una volta per tutte.

Finn darà retta alla madre oppure, con Steffy fuori dai piedi, Sheila avrà la sua occasione per instaurare un legame saldo e duraturo con il figlio? La Carter, tra l’altro, è sembrata intenta a ragionare fin troppo sulla situazione tra il figlio, Steffy e Liam Spencer, valutando che, sebbene per Finn sarebbe terribile perdere la donna che ama, alla fine supererebbe la faccenda, potendo contare tra l’altro sulla sua mamma naturale.

A partire con Steffy e i bambini sarà anche Taylor, almeno questo è emerso dai dialoghi data la sporadica presenza della psichiatra sulla scena: le sue apparizioni si sono fatte sempre più centellinate nel corso dell’estate e, al momento, non è chiaro quando la Hayes riapparirà ancora in video. Esaurito l’uso del personaggio come ostacolo per Ridge e Brooke Forrester, che per Taylor e la sua nuova interprete Krista Allen l’avventura a Beautiful possa essere al capolinea?

Anche questo si scoprirà nel corso dell’autunno (nelle cui anticipazioni Taylor non è citata), magari quando Steffy tornerà a Los Angeles… Seguici su Instagram.