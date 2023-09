Beautiful, anticipazioni americane: per Sheila, è di nuovo Steffy l’ostacolo da eliminare!

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Steffy Finnegan si trova al centro di quello che sembra essere l’inizio di un triangolo che la vede coinvolta con il marito, Finn, e l’ex consorte, Liam Spencer. Già vi abbiamo riportato come il medico e la moglie siano attualmente separati, con Steffy che, assieme ai figli, si è trasferita nella proprietà del nonno ritenendo che con Finn non saranno mai al sicuro da Sheila Carter.

Nello specifico, Steffy teme che, come le recenti azioni e parole di Finn hanno dimostrato, il compagno non sarà mai veramente libero da un legame con la madre biologico, non condividendo con lei l’idea che la donna rappresenti una minaccia e che mai e poi mai le andrà concesso di nuovo il beneficio del dubbio. Liam è intervenuto nella vicenda, ritenendo suo il compito di proteggere Steffy e i bambini, ma, soprattutto, avendo realizzato di non aver mai smesso di amarla e rinnegando di aver scelto Hope, anni fa.

Il coinvolgimento di Liam ha portato Finn a ritenerlo il vero responsabile della crisi con Steffy, certo che il rivale stia facendo di tutto per sporcare la sua immagine agli occhi della moglie, con il chiaro intento di sedurla e riconquistarla. I prossimi episodi, però, sembreranno riportare il sereno sulla coppia: le scuse e le rassicurazioni di Finn sederanno i timori di Steffy che, incapace di vivere ancora lontana dal marito, si ripresenterà a casa con l’intento di riconciliarsi e di tornare a vivere lì con i bambini. Finn, a quel punto, tornerà ad affrontare Liam, con lo scopo di porre fine, una volta per tutte, alle sue mire sulla moglie.

Intanto, però, nuove nubi potrebbero addensarsi sul futuro dei Finnegan: i momenti di debolezza di Finn hanno rinvigorito le speranze di Sheila Carter che, tornata ad essere una donna libera, ha ripreso la liaison segreta con Deacon Sharpe. Sebbene l’uomo sia consapevole che rischia di perdere tutto, in primis Brooke e Hope, il magnetismo per l’ex galeotta è troppo forte…

Nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti, il duo vivrà momenti di agitazione quando alla porta di Deacon si presenteranno Ridge Forrester e Carter Walton, in cerca di Sheila. Lo stilista crede che Deacon abbia chiuso i ponti con la Carter, dopo l’accordo stretto con lui e Bill Spencer, stando al quale il padre di Hope ha tradito Sheila consegnandola alle autorità, in cambio del silenzio sulla relazione che, per mesi, l’aveva legato alla donna anche durante la sua latitanza.

Deacon mentirà nuovamente a Ridge sostenendo di non aver avuto più contatti con Sheila e di non sapere dove si trovi. Tuttavia l’esperienza servirà a mettere Deacon di fronte alla realtà, soprattutto alla luce delle convinzioni di Sheila. Quest’ultima, infatti, tornerà ad essere ossessionata dall’idea di fare parte della vita di Finn e Hayes, inquadrando Steffy come l’unico ostacolo tra lei e la realizzazione del suo sogno per il futuro: un ostacolo, ovviamente, che dovrà essere rimosso! E, infatti, gli spoiler segnalano che Steffy, presto, potrebbe trovarsi di nuovo in pericolo…

Venendo a Liam, nel prossimo futuro la sua attenzione sentimentale continuerà ad essere puntata su Steffy, sebbene, assieme a Brooke e R.J., abbia fatto di tutto per convincere Hope Spencer a chiudere con Thomas Forrester. Ve lo abbiamo già segnalato: la giovane Logan ha posto fine alla relazione con Thomas prima ancora che iniziasse di fatto, in preda a forti dubbi e ad una vera e propria crisi personale.

Decisa a lottare per salvare il suo matrimonio, ritenendo di doverlo fare per sua figlia Beth, Hope ha scoperto a quel punto che Liam, in realtà, non voleva affatto tornare con lei. Insomma, sebbene il ragazzo non avesse consegnato in tribunale i documenti per il divorzio, non ci stava ripensando. Incapace di perdonarle il tradimento con Thomas, Liam ha ritenuto solo di dover salvare Hope da se stessa e da Thomas, ma non vede più futuro per la loro relazione.

Intanto, nei prossimi episodi, i sentimenti di Thomas per Hope continueranno a mettere in crisi quest'ultima: riuscirà davvero a rinunciare a quello che è nato tra loro?