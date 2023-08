Beautiful, anticipazioni americane: Hope chiude con Thomas prima ancora di iniziare!

Nelle puntate americane di Beautiful, non tutto sembra perduto per Liam e Hope Spencer, non se mamma Brooke può impedirlo. La Logan senior, nonostante sia a conoscenza del fatto che il genero si sia dichiarato a Steffy Finnegan (pentito di averla lasciata anni fa), è certa che il matrimonio della figlia possa essere ancora salvato ed è decisa ad impedire che Hope compia l’errore di mettersi con Thomas Forrester.

A voler tenere lontana Hope dal fratellastro, oltre alla madre, sono intervenuti anche R.J. Forrester (attualmente in scena solo per questo motivo) e lo stesso Liam: per quanto il giovane editore non riesca a superare la sbandata della moglie per Thomas, ritiene di doverla salvare dal rivale, a cui non perdonerà mai il ruolo avuto nel tacere la verità sullo scambio di culle di Beth. Un gesto sicuramente grave, ma che vide Thomas arrivare per ultimo nella situazione, poco prima che la verità venisse a galla. Eppure Liam prosegue nella sua invettiva: in pratica continua a ritenere lo stilista l’unico responsabile, reo di aver macchinato contro di loro sfruttando quella bugia per mesi!

Poco importa insomma se Liam, dopo aver firmato i documenti del divorzio, abbia cercato di riconquistare Steffy, anche grazie alla crisi che quest’ultima e Finn stanno vivendo (ciò a causa dell’apparente incapacità del medico di troncare qualsiasi legame emotivo con la madre biologica, Sheila Carter). Anche perché quei documenti di divorzio ancora non sono stati consegnati in tribunale e, dunque, c’è ancora un certo margine di speranza per salvare il matrimonio di Liam e Hope. Sarà così?

Intanto Hope deciderà di troncare la frequentazione con Thomas, a seguito degli avvertimenti e dei consigli ricevuti, che l’hanno fatta piombare in uno stato di profondo dubbio: prova dei sentimenti per il fratellastro, con lui è certa di non dover mai dubitare di lealtà e fedeltà, tuttavia la giovane non riesce a perdonarsi l’attrazione per una persona che in passato l’ha profondamente ferita. In preda ad una forte crisi personale, Hope stenta a riconoscere la persona che è diventata, sentendosi decisamente persa…

Occasione propizia per ripensare alla famiglia che rischia di distruggere è stata la festa di compleanno di Beth Spencer, che, finalmente, gli autori hanno deciso di far crescere in modo che la differenza d’età con la sorella Kelly appaia effettivamente di pochi mesi e non di anni come stranamente è sempre accaduto. Tuttavia, per una stranezza risolta, ne è stata creata un’altra: Hope diede alla luce la figlia a fine anno ma ora, a quanto pare, il compleanno di Beth cade ad agosto!

Thomas, per quanto deluso dal dietrofront di Hope, darà prova d’amore accettando la sua decisione e rispettando la volontà della giovane Logan di porre fine al loro avvicinamento: ma tra i due le cose finiranno davvero qui? Intanto, che i due siano andati oltre al bacio scambiatosi a Roma, è un segreto che custodiscono solo loro, Brooke e Ridge: qualcun altro finirà per scoprirlo? Seguici su Instagram.