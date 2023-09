Beautiful, anticipazioni americane: Taylor NON esce di scena (almeno così pare…)

Krista Allen e il suo alter ego in Beautiful, Taylor Hayes, non usciranno di scena, o almeno questo è ciò che la produzione della soap ha chiarito di fronte alle teorie e speculazioni che da giorni impazzano sui social network e che erano rimbalzate su molti siti, presumendo come certo l’addio di attrice e personaggio.

Per quanto ci riguarda, ci eravamo limitati a sottolineare come la psichiatra, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, non sia da mesi una priorità degli autori: le sue apparizioni si sono via via ridotte ai minimi termini e, ad oggi, non sembrano esserci immediati progetti narrativi per lei. Tra l’altro, la decisione di spedire Taylor a Parigi con Steffy Finnegan e i nipoti lasciava supporre che, almeno fino al ritorno dalla maternità di Jacqueline MacInnes Wood, avremmo dovuto fare a meno anche della sua mamma televisiva.

La Allen, da quando è sbarcata nella soap con il pesante compito di un recast storico, è riuscita a guadagnarsi l’affetto di buona parte del pubblico d’oltreoceano ed è una dei membri del cast più attivi nell’interazione con i fan e nella promozione dello show. Per questo il suo ipotetico licenziamento aveva scatenato numerose lamentele, al punto da spingere la produzione a chiarire che l’interprete e il suo personaggio restano ancora in scena e lo ha fatto rendendo pubbliche le prossime apparizioni in video di Taylor negli USA: si vedrà nelle puntate di fine mese, per la precisione il 27 e 28 settembre e, ancora, ad ottobre.

Questo ha per ora sedato le critiche, sebbene resti da vedere se, oltre a ciò, Taylor troverà effettivamente maggior spazio nella narrazione. Beautiful è infatti ormai solita far sparire gradualmente i suoi attori, a volte senza neanche uscite di scena che rendano loro giustizia. Sarà anche questo il caso?

Intanto le anticipazioni americane segnalano che Taylor sarà di supporto al genero Finn in questa delicatissima fase del suo matrimonio con Steffy: la psichiatra ha sempre incoraggiato la figlia a non gettare la spugna, difendendo il proprio amore e il proprio matrimonio col marito nei confronti del fattore Sheila Carter. Finn, dunque, potrà per ora contare sull’aiuto della suocera, mentre Li Finnegan lo incoraggerà a sbarazzarsi una volta per tutte del problema Sheila, così da riconquistare la moglie e riportarla a casa insieme ai bambini. Seguici su Instagram.