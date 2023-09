Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Umberto torna a Villa Guarnieri!

La partenza di Adelaide (Vanessa Gravina) per Ginevra alla ricerca della figlia perduta ha smosso più di una coscienza e ha permesso ai due cognati (e non solo) di ritrovarsi anche se in vesti diverse dalle precedenti, perché si sa: qualunque cosa accada i legami familiari restano e la Contessa e Guarnieri (Roberto Farnesi) ne sono la prova.

Dopo la défaillance di Flora (Lucrezia Massari) nei confronti della contessa che sembrava essere l’inizio di un conflitto, il gesto della stilista di aiutare Adelaide nel ricucire i rapporti con Odile riaccenderà la speranza che tra le due possa essere seppellita l’ascia di guerra.

Accadrà qualcosa di inaspettato tra la stilista più in voga di Milano e la Contessa di Sant’Erasmo, che porterà quest’ultima a prendere una decisione importante su Villa Guarnieri: qualcuno dovrà pur occuparsi della villa mentre lei è via.

Cosa deciderà dunque Flora? Accetterà la proposta di Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri con Umberto? La risposta è sì: Guarnieri e la compagna questa volta rientreranno dal cancello principale e da padroni. Ma le sorprese non sono finite: Umberto si presenterà a sorpresa dalla cognata e le parlerà a cuore aperto dei suoi tormenti.

Ora che anche la villa è sistemata, chi si occuperà delle quote Paradiso della presidentessa del circolo più mentre lei è via? Adelaide comunicherà a Vittorio (Alessandro Tersigni) che nominerà una persona di fiducia: parte il toto nomi sul misterioso sostituto della Contessa! O sostituta?