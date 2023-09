La promessa: Gregorio vorrebbe mandare via Jana | Trama 13 e 14 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 13 e giovedì 14 settembre 2023

Pia svela a Jana di che non ha abortito. A quel punto la cameriera le rivela il reale motivo per cui si trova a La Promessa: riabbracciare suo fratello e vendicare la memoria di sua madre. Lorenzo intende appropriarsi degli averi del barone e Cruz e Alonso condividono le loro ansie al riguardo. Catalina indaga ancora su padre Camilo e scopre che l’uomo non è affatto un sacerdote; a quel punto, insieme a Simona, decide di smascherarlo ma prima vuole capire come la spilla di sua madre possa essere finita sul cappotto di una baronessa al funerale del barone. Cruz concede a Gregorio la massima libertà sulla gestione della servitù e lo autorizza a licenziare chiunque voglia; subito il maggiordomo cerca di fare in modo tale da mandare via Jana.

Jana trova Curro in preda a forti dolori a causa di una spalla lussata; aiuta il fratello a rimettere l'arto al suo posto e si rende conto che il ragazzo riporta parecchie ferite sulla schiena, dopo la presunta partita di tennis giocata con suo padre Lorenzo. Jimena dice a Jana che sta "modificando" i ricordi di Manuel con tante falsità. Candela aiuta Pia a vestirsi e a tenere segreta la gravidanza. Mauro deve distruggere tutto ciò che c'è nell'hangar alle spalle di Manuel, ma Jana lo sorprende e salva i progetti del signorino.