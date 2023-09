La promessa: Jana scopre qualcosa su Cruz e Jimena | Trama 15 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 15 settembre 2023

Lope svela a Teresa che Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici in battaglia, ma decidono di non dirlo a Maria. Jana scopre che Cruz e Jimena stanno dicendo bugie a Manuel sul suo passato e sulla storia con quest'ultima. Jana vorrebbe che Manuel rammentasse la sua passione per il volo e, parlando con Catalina, si propone di riparare l'aeroplano, il cui rottame è adesso nell'hangar della tenuta. Cruz maltratta ancora Curro e ha nuovi battibecchi con Lorenzo, specialmente riguardo all'eredità del barone.