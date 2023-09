La promessa: Cruz preoccupata per Manuel e per il padre | Trama 4 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 4 settembre 2023

Nell’episodio doppio del 4 settembre, Alonso rientra accolto dall’affetto di Catalina. Manuel è sempre in catalessi e preoccupa tutti alla tenuta, con Jimena che diviene sempre più tesa. Jana, di soppiatto, entra nella stanza di Manuel e vorrebbe massaggiarlo per ristabilire la circolazione e combattere l’atrofia. Padre Camilo è sempre più odiato dalla servitù; l’uomo se ne lamenta con Petra (provocando in lei una reazione), poi allunga il suo soggiorno con una scusa inventata di getto da Petra per sostenerlo. Cruz soffre molto per Manuel. Romulo cerca di tenere duro ma appare sempre più sfiduciato, con Pia che teme per la sua salute già cagionevole. Alonso fa sapere a Curro che presto giungerà il suo tutore per l’esame di ammissione al Beaumont College di Windsor, come richiesto da Juan per l’istruzione del giovane a partire dall’anno dopo.

Jana e Maria hanno trovato un ultimo bigliettino di minacce al barone, ma riescono a nasconderlo. Cruz è sempre preoccupatissima per il padre e ordina a Romulo di mandare dei telegrammi ai suoi più cari amici. Jana riesce a rimanere sola con Manuel e gli parla. Petra irrompe in cucina e ha da ridire sugli odori che riempiono la casa: la donna litiga con Candela, Simona, e Lope. Mauro è sospettoso perché – come fa notare a Romulo – Juan è partito lasciando alla Promessa alcuni oggetti…