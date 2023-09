La promessa: Gregorio tratta male tutti (specie Romulo) | Trama 6 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 6 settembre 2023

Nell’episodio doppio del 6 settembre, Jimena sembra non accettare per niente la condizione di salute di Manuel e non vuole trascorrere del tempo con lui. Il Duca de Los Infantes ritiene a quel punto che si debba allontanare la figlia da Manuel e la va a prendere, ma Jimena preferisce non abbandonare il giovane. Il nuovo maggiordomo Gregorio arriva a La Promessa e sembra sin da subito molto arcigno. Candela e Simona rivelano a Teresa che, secondo loro, padre Camilo nasconde qualcosa e dunque vorrebbero l’aiuto della ragazza per indagare. Quindi le fanno scrivere una lettera alla Diocesi di Leon. Anche Maria riceve una lettera da Salvador, ma le parole del ragazzo svelano che è stato inviato in un fortino nella terra di nessuno, rischiando la vita.

Manuel finalmente si sveglia, ma subito dopo perde di nuovo conoscenza. Poi c’è il risveglio definitivo ma il ragazzo non ricorda nulla: riconosce i suoi genitori, ma ora per lui Jimena è “solo” la vedova del suo defunto fratello Tomas. Gregorio impone regole molto aspre per la servitù e si rivolge a un arrabbiatissimo Romulo in modo molto maleducato. Il sergente Funes torna a farsi vivo e indagherà sulla scomparsa di Juan, interrogando tutti i signori e i membri della servitù. Teresa è molto nervosa, ma Pia, Jana e Maria la incoraggiano. Seguici su Instagram.