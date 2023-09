La promessa: Candela e Simona si sentono offese da Gregorio | Trama 7 settembre 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 7 settembre 2023

Nell’episodio doppio del 7 settembre, Jimena dice a Cruz che bisognerebbe approfittare dell’amnesia di Manuel per “agire” sui suoi ricordi, riscrivendoli a loro piacimento. Visto però che i vari membri della famiglia potrebbero rovinare il piano, Cruz nel corso di una cena comunica che non è consentito parlare a Manuel del suo passato. Gregorio comincia a investigare al fine di ritrovare la spilla della defunta marchesa; intanto l’uomo consegna a Simona le nuove indicazioni per i pasti della servitù. Candela e Simona la prendono però malissimo e così Gregorio chiama delle cuoche della provincia per sostituire il personale della cucina.

Maria parla a Simona di quanto è affezionata al suo carillon, ma viene presto sgridata da Gregorio per averlo usato nell’orario di lavoro. Il sergente Funes comincia il suo interrogatorio per ricostruire la sparizione del barone Juan, arrivando poi ad annunciare in piena notte il suo ritrovamento. Seguici su Instagram.