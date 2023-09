La promessa, anticipazioni dal 18 al 22 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 18 a venerdì 22 settembre 2023

Catalina, dopo aver scoperto che il negoziante d’antiquariato ha comprato la spilla della madre da un usuraio che si trova nel vicolo del Gatto fuori Lujan, una zona malfamata, vuole andare lì a indagare. Martina si preoccupa e coinvolge Mauro. Insieme la convincono che è meglio che vada Mauro da solo. Don Gregorio, dopo aver cambiato il menu del pranzo all’ultimo, butta il salmorejo di Simona nel lavello. Catalina riferisce a suo padre che Camilo è un impostore. Alonso chiede l’intervento del sergente Funes e insieme mettono alle strette Camilo, che peròtira fuori una pistola, colpisce Funes e li minaccia di sparare.

Padre Camilo, il finto prete, è stato scoperto e, prima che possano interrogarlo, sfodera una pistola e lega e imbavaglia Funes e Alonso, nella speranza di riuscire a fuggire. Catalina libera i due uomini, che riescono a catturare Camilo per poi darlo in custodia dalla Guardia Civile e mandarlo in caserma. Lorenzo decide di portare suo figlio a far visita a Eugenia in sanatorio, ma al loro ritorno Curro è visibilmente scosso.

Jana è intenzionata a ricostruire l’aereo di Manuel, ma Maria cerca di farla desistere dal suo piano dicendole che stavolta non vuole essere coinvolta. Lope vorrebbe dire a Maria che Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici, ma decide di tacere la notizia fino al momento in cui non avrà maggiori informazioni e certezze al riguardo. Jimena tenta di convincere Manuel che, prima dell’incidente, avevano deciso che il viaggio di nozze sarebbe stato una crociera sull’Atlantico. Jana ha deciso di ricostruire l’aereo di Manuel, convinta che debba essere lui a prendere le redini della sua vita. Ma Jana sa che avrà bisogno di aiuto e denaro: riuscirà a convincere Catalina ad accettare di collaborare con lei?

Spinta da Jana, Curro decide di chiedere spiegazioni al suo presunto padre, il capitano Lorenzo de la Mata, sul rifiuto che ha sempre mostrato nei suoi confronti fin dalla più tenera infanzia. Ma non ottiene alcun risultato, se non di provocare ancora una volta la violenza del padre. Pia Adarre ottiene l’impensabile: che il dispotico Gregorio Castillo accetti il suo suggerimento di ridurre un po’ la pressione sul personale di servizio.

Don Gregorio continua a imperversare su Don Romulo, evocando dei trascorsi che lo hanno portato a voler annientare il fedele maggiordomo dei de Luhan. Mauro riesce a trovare l'usuraio che ha acquistato per primo la spilla scomparsa, e scopre così chi degli abitanti di La Promessa l'ha rubata; Catalina pretende una confessione, ma viene a scoprire una diversa verità.