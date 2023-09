La promessa, anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre 2023

Il duca dice a Jimena che non deve sposare Manuel perché i marchesi sono al verde. Jimena però non si fa convincere e il duca è costretto a cedere. Jimena con il benestare di Cruz invita i futuri suoceri a soggiornare alla tenuta. Jana continua a cucire le ali per l’aereo di Manuel. Jana dice a Maria che Curro ha iniziato a dubitare che Lorenzo sia suo padre. Alonso si arrabbia con Cruz perché scopre che ha venduto la spilla per pagare la sua festa di compleanno. Alonso inoltre non è d’accordo che i duchi alloggino alla tenuta.

Jimena cerca di riconquistare del tutto Manuel e lo invita ad andare nel bosco con lei. Maria è preoccupata per Salvador. Simona e Candela sono state convocate da Alonso e temono di venire licenziate. Jana organizza una rivolta della servitù contro i marchesi, ma in realtà Alonso vuole solo sapere come Simona e Candela hanno scoperto che Camilo non era un prete. Curro chiede a Cruz se Lorenzo è il suo vero padre..