La Promessa anticipazioni: Gregorio lascia credere a tutti di essere il padre del bambino di Pia!

Una strana iniziativa del maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) animerà le prossime puntate italiane de La Promessa. Per salvare la governante Pia Adarre (Maria Castro) dal licenziamento, l’uomo sceglierà infatti di mentire alla marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e le dirà di essere il padre del bambino che la donna ha in grembo. Tale bugia getterà dunque le basi per la nascita di una nuova e fortissima storyline…

La Promessa, news: Gregorio capisce che Pia è incinta

Come prima cosa, è bene specificare che Gregorio si renderà conto del fatto che Pia è incinta a causa di una serie di malesseri che la sottoposta avvertirà in sua presenza. A quel punto, Castillo si farà coraggio e farà sapere alla Adarre di essere a conoscenza del suo stato interessante, promettendole però che manterrà il silenzio sull’intera questione.

Tuttavia, Gregorio metterà le carte in tavola anche con Romulo Baeza (Joacquin Climent), chiedendogli come abbia fatto a non accorgersi delle continue bugie di Pia, che – se ricordate – ha fatto credere a tutti quanti di avere abortito, per poi confessare la verità prima a Candela (Teresa Quintero) e poi a Jana Exposito (Ana Garces). Il discorso, sfortunatamente, verrà origliato dall’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez), la quale andrà subito a riferire tutto quanto a Cruz!

La Promessa, spoiler: Gregorio dice a tutti di essere il padre del bambino di Pia!

Occhio quindi a cosa succederà in seguito: in accordo con Cruz, Petra sbugiarderà Pia di fronte a tutti gli inservienti nel corso di una cena, sottolineando che ha mentito per mesi perché non si è mai sbarazzata del bambino che aveva in grembo, nonostante l’ordine diretto della marchesa. Appena la Adarre tenterà di difendersi, la Ezquerdo farà dunque il suo ingresso nei locali della cucina ed esigerà dalla governante una spiegazione.

Dato che l’atteggiamento di Cruz si farà sempre più minaccioso, lasciando intendere che non esiterà a cacciare Pia da La Promessa, Gregorio prenderà a sorpresa la parola, precisando alla marchesa che deve prendersela anche con lui poiché è il padre del bambino che la Adarre attende!

Si tratta ovviamente di una menzogna a cui Pia non troverà il coraggio di controbattere, visto che in realtà il papà del bambino è il defunto barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez)!

La Promessa, trame: Pia chiede a Gregorio di tirarsi indietro ma…

Una volta che verrà interrogato dai marchesi, Gregorio sosterrà quindi di essere andato a letto con Pia durante una visita che Cruz ha fatto nella tenuta dei suoi vecchi signori, dove la Adarre l’aveva appunto accompagnata. Come se non bastasse, Castillo sottolineerà poi di avere fatto il possibile per farsi assumere a La Promessa una volta scoperto che Pia fosse in attesa di un suo erede.

Una grossa bugia che inizialmente non convincerà Cruz, poiché Pia le aveva lasciato capire che la gravidanza fosse frutto di una violenza, e che farà sorgere più di una domanda in tutti i residenti della tenuta; questi ultimi, infatti, non capiranno perché la Adarre e Castillo avrebbero finto di non conoscersi una volta che il maggiordomo è arrivato a La Promessa.

Non a caso, una volta che resterà da sola con lui, Pia farà presente a Gregorio che forse dovrebbe tirarsi indietro, dicendo a Cruz e Alonso di aver loro mentito soltanto per salvarla. Castillo non ne vorrà però sapere di procedere in tale maniera e si dirà pronto ad andare fino in fondo anche per dare un futuro sereno al bambino, a cui farà da padre. Un gesto di altruismo che “puzzerà di bruciato”… e gli episodi futuri lo dimostreranno! Seguici su Instagram.