La Promessa anticipazioni: Jana fa una scoperta sconcertante su Curro! Ecco quale

Fin dalla prima puntata de La Promessa i telespettatori della telenovela hanno capito quale fosse lo scopo principale della protagonista Jana Exposito (Ana Garces): ritrovare il fratello Marcos, rapito da neonato in seguito al feroce assassinio della madre Dolores (Anai Gonzalez). Una ricerca che ha portato agli esiti sperati, dato che Jana non ha fatto fatica a capire che il parente che tanto cercava fosse il giovane Curro de la Mata (Xavi Lock), spacciato per il figlio di Eugenia (Alicia Moruno), la sorella di Cruz (Eva Martin), e del capitano Lorenzo (Guillermo Serrano).

Tuttavia, nel corso degli episodi in onda nel mese di ottobre, la Exposito farà una scoperta che rimetterà in parte in discussione ciò che sapeva su Curro. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Curro scopre che Lorenzo non è il suo vero padre

La storyline partirà quando, durante un momento di confidenze, Jana spingerà Curro a pensare che è così diverso da Lorenzo poiché probabilmente quest’ultimo non è il suo vero padre. Inizialmente, il ragazzo se la prenderà con la domestica, visto che con le sue parole avrà messo in dubbio la rispettabilità della madre Eugenia, ma poi non considererà del tutto errato tale discorso e chiederà delucidazioni alla zia Cruz.

Ovviamente, la dark lady negherà tale insinuazione ma, successivamente, seguirà un consiglio di Petra (Marga Martinez) e, col fine di allontanarlo da Lorenzo, parlerà a Curro di un presunto tradimento perpetrato da Eugenia ai danni del marito grazie al quale è nato.

La Promessa, trame: Lorenzo mette in guardia Curro

Grazie a Cruz, Curro capirà quindi perché il padre l’ha sempre trattato con disprezzo, arrivando persino a picchiarlo per correggere i suoi comportamenti “ipoteticamente sbagliati”, e si farà coraggio affrontando Lorenzo. Anche in questo caso, ad avere la meglio sarà però il cattivissimo capitano, che oltre a confermare la versione di Cruz, ammettendo di odiarlo perché è frutto delle corna che gli ha messo Eugenia, farà presente a Curro che forse è meglio tacere sull’intera questione, se non vuole perdere il prestigioso che la famiglia De La Mata può dargli.

Anche se lo tratterà con sdegno, dandogli addirittura del “bastardo”, Curro sceglierà quindi di stare zitto per non incorrere in spiacevoli ripercussioni. E confiderà la sua scelta a Jana, che nel mentre verrà assalita da un dubbio, che potrà fugare soltanto in un modo, ossia andando nella tomba del suo defunto padre…

La Promessa, spoiler: la scoperta sconcertante di Jana su Curro

Eh sì: una volta che si recherà al cimitero, Jana avrà la certezza del fatto che il suo papà è morto nell’anno in cui lei stessa è nata. Cosa che, di fatto, le farà comprendere che Curro non può essere figlio dell’uomo, visto che è nato soltanto quattro anni dopo. Un’evidenza che le darà modo di capire che Curro è “soltanto” il suo fratellastro, perché condividono la sola genitorialità da parte della madre Dolores.

Una scoperta che ovviamente non farà diminuire l'amore che Jana sente per Curro, ma che la metterà di fronte ad un altro quesito: chi è il padre del ragazzo? Un nuovo mistero da svelare per la nostra sfortunata protagonista…