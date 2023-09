La Promessa anticipazioni: Jimena trova il modo di allontanare Jana dalla tenuta

Anche se riuscirà a sposare lo smemorato Manuel de Lujan (Arturo Sancho) raccontandogli una versione distorta della loro storia d’amore, Jimena de los Infantes (Paula Losada) non potrà stare tranquilla a lungo nelle prossime puntate italiane de La Promessa, tant’è che dovrà escogitare un piano per allontanare la “rivale” Jana Exposito (Ana Garces) dalla tenuta…

La Promessa, news: Jimena e il regalo sgradito di Jana e Catalina

La storyline partirà in seguito alle nozze tra Manuel e Jimena. Quest’ultima si infastidirà infatti quando il marito deciderà di annullare la loro luna di miele, adducendo come scusa il fatto che non si sente troppo bene e preferisce restare a La Promessa. Sospettosa, la donna inizierà ad osservare ogni mossa del suo sposo e origlierà un suo dialogo con la sorella Catalina (Carmen Asecas), scoprendo così che lei e Jana si sono impegnate per costruire un nuovo aereo per Manuel, dopo quello andato perso nello sciagurato incidente.

Un’iniziativa, quella di Catalina e Jana, che Jimena non riuscirà a digerire, poiché con Cruz (Eva Martin) aveva messo in atto una strategia per evitare che Manuel si concentrasse nuovamente sulla sua passione per il volo. Per questo, la neo sposa dialogherà con Cruz per deciderà che cosa fare e prenderà una “furba” decisione…

La Promessa, trame: Jimena discute con Catalina

Eh sì: in seguito ad una discussione con Catalina, che sottolineerà quanto non le conviene plasmare a suo piacere i ricordi di Manuel perché tanto prima o poi recupererà la memoria, Jimena andrà dritta per la sua strada e metterà al corrente Cruz delle mosse della figliastra, svelando tra l’altro che anche Jana ha avuto un ruolo ben preciso nella ricostruzione dell’aereo.

Per questo, al fine di marcare il territorio con Manuel, Jimena penserà bene di allontanare Jana per un periodo da La Promessa. Ma dove la manderà?

La Promessa, spoiler: Jimena allontana astutamente Jana dalla tenuta…

La risposta è la più ovvia possibile: Jimena chiederà a Jana di andare per qualche giorno nella tenuta dei genitori José Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba), precisando che sono a corto di dipendenti per ricevere un importantissimo ospite. Ovviamente, la Exposito verrà presa alla sprovvista da tale richiesta, soprattutto quando la signora le dirà che è necessario che parta entro un’ora, visto che i genitori hanno davvero delle difficoltà con i loro sottoposti.

Insomma, a Jana non resterà altra scelta se non quella di preparare in fretta e furia i bagagli per raggiungere la residenza dei duchi Infantes; una circostanza che non piacerà affatto a Manuel, il quale starà iniziando a sentirsi nuovamente attratto da Jana nonostante la mancanza di ricordi. E proprio in tal senso, a breve un nuovo avvicinamento tra i due protagonisti della telenovela sarà inevitabile…