La Promessa anticipazioni: Simona confessa a Candela un terribile segreto, ecco quale

Anche se verrà arrestato dopo aver tentato di fare del male a diversi residenti de La Promessa, i telespettatori italiani continueranno a sentire parlare di Roman Tejedor (Chico Garcia), il falso Padre Camilo. Una volta che sarà in carcere, il finto sacerdote riuscirà infatti a creare una grossa spaccatura tra le amiche Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: ecco perché padre Camilo verrà arrestato

Se avete avuto modo di leggerci in precedenza, sapete che tutto partirà quando Catalina (Carmen Asecas) metterà il padre Alonso (Manuel Regueiro) al corrente dei sospetti che ha sul conto di Padre Camilo. A quel punto, il marchese penserà di affrontare il “sacerdote” insieme al sergente Conrado Funes (Rafa de Vera) per capire chi sia in realtà. Un evento che farà andare Camilo in escandescenze, tant’è che arriverà a legare Alonso e Funes e, non appena scenderà nelle cucine, a puntare una pistola contro il povero Lope (Enrique Fortun).

Tuttavia, l’intervento del coraggioso maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), che lo sorprenderà alle spalle, innescherà l’arresto di don Camilo. Una circostanza che porterà Alonso e Cruz (Eva Martin) a scoprire che Roman/Camilo era una spia assoldata da José Luis de los Infantes (Andres Blanco), il padre di Jimena (Paula Losada), per capire se fossero davvero in bancarotta prima di dare la figlia in sposa a Manuel (Arturo Sancho).

La Promessa, trame: Roman manda una lettera a Candela

Comunque sia, anche se finirà tra le sbarre, Roman non smetterà di essere un fastidio per due abitanti de La Promessa, ossia Simona e Candela. Entrando nello specifico, questa nuova storyline partirà nel momento in cui Roman scriverà una lettera a Candela per metterla al corrente del fatto che sa qualcosa di estremamente importante sul suo passato che deve assolutamente raccontarle.

Di primo acchito, Candela penserà che l’uomo stia semplicemente farneticando, ma poi seguirà un consiglio di Lope e deciderà di recarsi in carcere da Roman per capire che cosa effettivamente deve dirle. Una volontà che metterà sull’avviso Simona, preoccupata per qualcosa che ha raccontato a Roman nel bel mezzo di una confessione sacramentale che poi si è rivelata falsa, visto che l’uomo non era un sacerdote…

La Promessa, spoiler: Candela confessa a Simona un terribile segreto!

A quel punto, Simona si farà coraggio e intercetterà Candela prima che si rechi da Roman, dicendole che sa cosa l’uomo vuole dirle. Con le lacrime agli occhi, Simona confesserà dunque a Candela una terribile verità, ossia che le ha nascosto per tanto tempo di sapere il nome dell’assassino di suo marito Custodio. Una confessione che diventerà sempre più importante quando la cuoca rivelerà a Candela che l’omicida del suo amato è stato il marito Antonio, al culmine di una lite scoppiata mentre entrambi erano in preda ai fiumi dell’alcool.

Una verità celata che, di fatto, spezzerà il cuore di Candela, la quale non sembrerà disposta a perdonare Simona nemmeno quando le dirà di non aver denunciato Antonio, pur lasciandolo, per far sì che i due figli non venissero etichettati dalla gente come “eredi di un assassino”. Insomma, Roman riuscirà nel suo intento: rovinare l’amicizia tra Candela e Simona. Ma che tipo di ripercussioni avrà tutto ciò sulle dinamiche della tenuta? Seguici su Instagram.