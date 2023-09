Maria Corleone: cast, trama, anticipazioni della nuova fiction di Canale 5

Il passato è un destino ineludibile e questo è il tema centrale della trama di Maria Corleone, la nuova serie televisiva di Canale 5 in onda per quattro mercoledì a partire dal 13 settembre. Protagonista è l’attrice Rosa Diletta Rossi, nei panni di una giovane donna con una passione ardente per la moda e il sogno di diventare stilista. Tuttavia, a causa dei profondi legami della sua famiglia con la mafia, Maria subisce una profonda trasformazione. Si interroga su se stessa: sarà solamente una vittima delle circostanze o abbraccerà la strada di una spietata assassina?

Maria Corleone, da Palermo, si è trasferita a Milano per inseguire il suo sogno di diventare stilista. È felicemente impegnata con Luca Spada, un giovane procuratore interpretato da Alessandro Fella, ed entrambi attendono con gioia l’arrivo del loro primo figlio. Eppure, il destino prende una svolta inaspettata quando Maria decide di fare ritorno in Sicilia per partecipare alla grande celebrazione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Luciano (interpretato da Fortunato Cerlino) e Rosa (interpretata da Aglaia Mora).

Durante questa festa, un attentato scuoterà profondamente la sua vita e quella della sua famiglia, cambiandola irrimediabilmente. Maria, gradualmente, si trova coinvolta nei meccanismi criminali della mafia, compromettendo la sua coscienza nel tentativo di proteggere la vita e l’onore della famiglia Corleone. Tuttavia, questa scelta avrà conseguenze drammatiche sul suo futuro come stilista e sul suo rapporto con Luca, nonché sul destino del loro bambino.

Il cast di “Maria Corleone” presenta diversi attori che il pubblico ha già avuto modo di apprezzare in altre produzioni televisive. La protagonista, Rosa Diletta Rossi, è stata precedentemente vista in Nero a Metà ed è ora alla sua prima esperienza come protagonista in una fiction. Fortunato Cerlino, noto principalmente per il ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra – La Serie, ha anche fatto parte del cast di Nero a Metà. Da segnalare inoltre la partecipazione di Alessandro Fella, noto per il suo ruolo ne Il Paradiso delle Signore, e di Vittorio Magazzù, che il pubblico ricorda come il figlio di Rosy Abate.

Maria Corleone non è basata su una storia reale. La serie è una creazione di finzione ambientata tra Palermo e Milano. È stata concepita da un team composto da Pietro Valsecchi, Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli, ed è stata prodotta da Taodue e Clemart. Nonostante il nome della protagonista possa richiamare alla mente il personaggio di Mary Corleone interpretato da Sofia Coppola nella saga de Il Padrino, le somiglianze terminano qui.

Ci sarà una seconda stagione? La possibilità di un seguito per la serie rimane aperta, permettendo così di esplorare ulteriormente l’evoluzione della sua protagonista e i suoi conflitti interiori. Questo, naturalmente, sarà fortemente influenzato dalla risposta e dall’apprezzamento del pubblico. Seguici su Instagram.