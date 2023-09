Tempesta d’amore: Eleni lascia Julian e torna da Leander! Happy end in arrivo? | Anticipazioni tedesche

Dopo mille intrighi e ostacoli, in Germania potrebbe essere finalmente in arrivo il lieto fine tra i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Eleni capirà infatti di non poter più negare i propri sentimenti e prenderà una decisione coraggiosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni vuole sposare Julian

Sarà un amore tormentato quello tra i protagonisti della prossima stagione di Tempesta d’amore, ormai giunto nella sua fase finale in Germania. Come ampiamente anticipato, al centro della scena vi saranno Eleni Schwarzbach – figlia naturale di Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) – e Leander Saalfeld, giovane medico nonché primogenito dei primissimi protagonisti della soap, Laura (Henriette Richter-Röhl) e Alexander (Gregory B. Waldis).

Innamoratisi fin da subito, i due verranno divisi dalle bugie di Alexandra, che incolperà Leander della tragica morte della sua ultimogenita, Vroni. Col cuore spezzato, Eleni si avvicinerà dunque a Julian Specht (Tim Borys), con cui inizierà una relazione. Ciononostante, col tempo la ragazza si renderà conto che i suoi sentimenti per il fidanzato non sono forti quanto quelli che la legano al suo ex, tanto da decidere di tornare da quest’ultimo. Proprio allora, però, scoprirà di essere incinta! E ora?

Sconvolta da quello scherzo del destino, la Schwarzbach deciderà di mettere da parte i propri sentimenti e restare insieme al compagno – nonché padre del bambino – per il bene del futuro nascituro. Al settimo cielo, Julian farà a Eleni una proposta di matrimonio, che lei accetterà spezzando il cuore a Leander. Per quest’ultimo le speranze saranno dunque svanite?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni perde il bambino

Ebbene, un tragico scherzo del destino cambierà ancora una volta le carte in tavola! La Schwarzbach scoprirà infatti di avere una gravidanza extrauterina e verrà operata d’urgenza, perdendo il bambino. Un lutto che la segnerà profondamente e che la porterà a legarsi ancora di più a Julian…

Sempre più dilaniato dal dolore, Leander troverà conforto tra le braccia di Jasmin Springer (Beli Steyn), una sua vecchia conoscenza. Proprio la notte con quest’ultima, però, gli farà capire di non potere dimenticare Eleni e così il medico deciderà di essere sincero con l’amante, non accorgendosi che proprio la Schwarzbach lo sta ascoltando…

Benché colpita dalle parole del suo ex, Eleni rimarrà convinta che la cosa giusta da fare sia restare al fianco di Julian: una decisione che Leander si rifiuterà di comprendere e che porterà ad un’accesa discussione tra i due. Discussione a cui assisterà casualmente proprio Julian…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Eleni torna da Leander

Sconvolto dalla scoperta che la sua promessa sposa stava per lasciarlo prima di scoprire di essere incinta, Julian reagirà anticipando il più possibile le nozze, nella speranza di legare per sempre a sé la donna che ama. Una strategia che si rivelerà controproducente…

Quando Leander scoprirà che Eleni e Julian stanno per sposarsi, resterà infatti così sconvolto da decidere di lasciare per sempre Bichlheim. E sarà proprio l’idea di perderlo per sempre a far finalmente capire alla Schwarzbach a chi appartiene il suo cuore…

Sarà così che Eleni si precipiterà a fermare Leander – già sulla via dell’aeroporto – dichiarandogli il proprio amore e pregandolo di restare. Al settimo cielo, i due protagonisti torneranno dunque finalmente insieme, mentre Julian si chiuderà nel proprio dolore. Per Saalfeld e la Schwarzbach sarà dunque in arrivo il tanto atteso lieto fine o dovviamo attendersi altre sorprese? Seguici su Instagram.

(Puntate 4113-32, in onda in Germania dal 28 settembre al 26 ottobre 2023)