Tempesta d’amore: PAUL bacia JOSIE! | Anticipazioni italiane

E finalmente bacio fu! Dopo mesi di pene di cuore, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per Josie Klee (Lena Conzendorf) si realizzerà finalmente un sogno: bacerà il suo grande amore! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tina spinge Paul verso Josie

Per mesi sono stati “solo” amici… almeno per uno di loro! Mentre Josie si struggeva d’amore per lui, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) vedeva in lei solo una persona fidata su cui poter fare affidamento per qualunque cosa. Ora, però, tutto è cambiato!

Come sappiamo, da qualche giorno il giovane direttore amministrativo del Fürstenhof ha finalmente aperto gli occhi, capendo di amare quella che considerava essere la sua migliore amica. Complice il timore di ferire Constanze (Sophia Schiller) e – soprattutto – di soffrire ancora una volta per amore dopo la morte di Romy (Désirée von Delft), però, l’uomo ha deciso di reprimere i suoi sentimenti.

Nonostante i tentativi di nascondere ciò che prova, Paul non ha però potuto ingannare la sua vecchia amica Tina (Christin Balogh). Resasi conto del fatto che Lindbergh ama Josie ma è terrorizzato da ciò che prova, la cuoca lo incoraggerà a lasciare da parte i suoi timori e dichiararsi alla Klee. Lui la ascolterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul bacia Josie

Ebbene, la risposta è “no”… almeno all’inizio! Sempre più a disagio nei confronti di Josie, Paul finirà infatti per maltrattare la povera ragazza, spezzandole il cuore. E a quel punto la giovane cuoca ne avrà davvero abbastanza…

Stanca di soffrire per il suo amore non corrisposto, la ragazza penserà di “liberarsi” dai sentimenti per Paul con una sorta di rituale magico: scriverà il nome del suo amato su un foglietto per poi gettarlo nel fuoco. Ed effettivamente qualcosa accadrà…

Eh sì perché proprio in quell’istante comparirà Lindbergh, che resterà a dir poco sorpreso da ciò che vedrà. A quel punto Josie ammetterà di aver deciso di dimenticarlo, in quanto ormai certa che lui non la ricambierà mai. E saranno proprio le sue parole piene di dolore a compiere la magia…

Di fronte alla disperazione della ragazza, Paul non riuscirà infatti più a resistere e bacerà un'esterrefatta Josie! E da quel momento nulla sarà più come prima…