Tempesta d’amore: Paul invita Josie in una baita romantica! E… | Anticipazioni italiane

Sono puntate imperdibili quelle che attendono nei prossimi giorni i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Dopo lunghi mesi di attesa, tra i protagonisti Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) è infatti finalmente sbocciato l’amore. Dei sentimenti a cui i due non sembreranno riuscire a resistere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul si dichiara a Josie

Per mesi è stato cieco e poi ha voluto negare a se stesso anche l’evidenza. Ora, però, Paul ha capito di non poter più ignorare ciò che prova: è Josie la donna che ama… non Constanze (Sophia Schiller)! La consapevolezza da sola, però, non basterà…

Sarà infatti grazie ai consigli di Tina (Christin Balogh) che Lindbergh troverà la forza di ascoltare il proprio cuore e mettere da parte il timore di soffrire ancora dopo la morte della sua amatissima moglie Romy (Désirée von Delft). E così, quando si troverà davanti Josie, Paul finalmente la bacerà!

Inutile dire che la Klee non riuscirà a credere che il suo sogno si stia realizzando e che Lindbergh ricambi finalmente i suoi sentimenti. Fortunatamente, però, per una volta i suoi timori si riveleranno infondati: all’indomani del loro bacio, Paul la raggiungerà infatti in riva al lago e le confesserà di essersi innamorato di lei!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul invita Josie in una baita

Al settimo cielo, i due freschi innamorati trascorreranno insieme dei momenti indimenticabili passeggiando romanticamente insieme. Ben presto, però, dovranno confrontarsi con la realtà: prima di poter diventare una coppia, Paul deve chiudere la sua relazione con Constanze. Peccato solo che quest’ultima sia lontana dal Fürstenhof a causa di un impegno di lavoro…

E ora? Ebbene, Lindbergh non sarà affatto disposto a lasciarsi frenare da questo inconveniente: pur essendo ancora impegnato con la von Thalheim, non rinuncerà certo a vedere la donna che ama! Sopraffatto dai suoi sentimenti, Paul inviterà dunque Josie a trascorrere insieme a lui una serata in una baita romantica… e lei accetterà!

Come prevedibile, i due protagonisti trascorreranno dei momenti indimenticabili e finiranno per lasciarsi trasportare dai reciproci sentimenti. Proprio quando starà per cedere definitivamente al fascino del suo amato, però, Josie verrà sopraffatta da degli scrupoli di coscienza: sta facendo la cosa giusta?