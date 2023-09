Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet scopre che Ümit è l’ex fidanzata di Fikret!

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) entrerà a conoscenza di un particolare piuttosto importante sul passato del “nipote” Fikret (Furkan Palali). Durante un viaggio ad Amburgo, l’imprenditore scoprirà infatti che Fikret è stato fidanzato con la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral). Particolare che gli farà porre più di una domanda…

Terra Amara, news: Fikret finge di abbandonare la sua vendetta ai danni di Demir

Tale storyline avrà inizio quando Fikret si sentirà in colpa per aver provocato con le sue azioni un infarto ad Ali Rahmet, il quale si riprenderà dopo una settimana d’ospedale. A quel punto, dato che avrà appreso dalla zia Lütfiye Duman (Hülya Darcan) che la relazione tra la madre Safiye e Adnan Yaman era voluta da entrambi e non il frutto di un semplice abuso da parte dell’uomo, Fikret penserà di lasciare la sua vendetta ai danni del fratellastro Demir Yaman (Murat Unalmis) e, dopo aver preparato le valigie, annuncerà alla donna e ad Ali Rahmet che è giunto il momento di ricucire le proprie ferite per ritornare in Germania.

Tuttavia, se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Fikret cambierà idea quando Demir, tramite Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), entrerà in possesso di una lettera d’amore scritta da Safiye per Adnan e la spargerà per tutta Cukurova attraverso dei grandissimi manifesti. Accecato dalla rabbia, il giovane mediterà vendetta e si nasconderà a casa di Ümit.

Terra Amara, trame: nasce una “nuova alleanza” tra Ümit e Fikret

Occhio quindi a quello che succederà in seguito a tutti questi fatti: dato che sarà a sua volta arrabbiata con Demir, che avrà scelto di troncare la loro liaison extraconiugale per dare una nuova possibilità al suo legame con Zuleyha, Ümit accetterà facilmente di allearsi con Fikret per distruggere il matrimonio dei coniugi Yaman. Seguendo alla lettera le indicazioni di Fikret, Ümit telefonerà quindi a Demir e gli lascerà intendere che vuole togliersi la vita.

Ovviamente, Demir si precipiterà da Ümit per impedirle di andare avanti con il (finto) gesto estremo, cosa che darà modo a Fikret di scattare delle foto apparentemente compromettenti tra i due ormai ex amanti. Il mattino successivo, Fikret invierà dunque gli scatti a Zuleyha, ma questi scatti verranno intercettati da Sevda Caglayan (Nazan Kesal) che, durante uno scontro con Ümit, scoprirà con suo estrema sorpresa che la dottoressa altri non è che la figlia Ayla, che non vedeva da quando era in fasce.

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet scopre che Ümit è l’ex fidanzata di Fikret

Puntata dopo puntata sembrerà quindi stringersi il cerchio intorno alle bugie di Ümit e Fikret. A dare tale impressione sarà anche un’iniziativa di Ali Rahmet, che si recherà ad Amburgo per avere notizie del nipote. Lì, tramite un collega del ragazzo, il buon Fekeli scoprirà non soltanto che Fikret non è mai partito da Cukurova, ma anche che il “nipote” ha avuto una passata relazione con Ümit…

Insomma, il piano di Fikret e, di conseguenza, anche quello di Ümit sembrerà vacillare sempre più fino ad un punto di non ritorno…