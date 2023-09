Terra Amara anticipazioni: Ümit finge di togliersi la vita

Mai fidarsi di un’amante delusa, perché potrebbe fare molto male. È ciò che succederà a Demir Yaman (Murat Unalmis) nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara. Dopo essere stata scaricata, la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) deciderà infatti di vendicarsi del bell’imprenditore e, ovviamente, in tutto ciò avrà un ruolo Fikret Fekeli (Furkan Palali), il fratellastro dell’uomo…

Terra Amara, news: Demir e la relazione con Ümit

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete sicuramente già che Ümit arriverà a Cukurova come alleata di Fikret, che a sua volta ce l’avrà a morte con Demir per non essere mai stato considerato dal padre naturale Adnan. Seguendo alla lettera tutte le direttive del “falso” nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Umit inizierà quindi una relazione extraconiugale con Demir, ma ad un certo punto finirà per innamorarsi davvero di lui.

La donna non potrà dunque fare a meno di sentirsi presa in giro quando Demir vorrà dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), mentre invece le aveva promesso che avrebbe presto posto fine al suo matrimonio tramite il divorzio.

Inizialmente, Ümit tenterà di riportare Demir nel suo letto pacificamente, ma non otterrà nulla se non delle minacce da parte dell’imprenditore, che le intimerà di stare lontana dalla sua vita quando, con la complicità di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), lei lascerà nella sua auto un braccialetto per far sì che venga ritrovato da Zuleyha e generarle dei sospetti…

Terra Amara, spoiler: Ümit inscena il suo suicidio!

Eh sì: dopo essere riuscito a cavarsela con Zuleyha, spiegandole che probabilmente Ümit ha perso il braccialetto quando le ha dato un passaggio a casa improvviso, Demir non vorrà proprio saperne di mettere a repentaglio la famiglia felice che sta costruendo con Zuleyha per il bene dei piccoli Adnan e Leyla. Per questo, farà capire a Ümit che non le conviene mettersi contro di lui, perché non esiterà a farle del male qualora dovesse esagerare.

Tali parole convinceranno Ümit a passare nuovamente dalla parte di Fikret, che potrà agire indisturbato poiché tutti quanti crederanno che abbia lasciato Cukurova per tornare nuovamente in Germania. Il primo passo di questa alleanza ritrovata sarà quindi un falso tentativo di suicidio di Ümit, che telefonerà in piena notte a Demir per fargli intendere che sta per togliersi la vita…

Terra Amara, spoiler: ecco il piano di Fikret e Ümit

Neanche a dirlo, Demir si precipiterà subito da Ümit per salvarle la vita e la ritroverà sul letto, apparentemente priva di sensi, scon un flacone completamente vuoto di medicine al suo fianco. Demir presterà immediato soccorso a Ümit, che però si rifiuterà di andare in ospedale. Il tutto mentre Fikret, nascosto in un angolo della casa, starà scattando delle fotografie a Demir e Ümit dal “sapore compromettente”.

Quale sarà quindi l'intenzione di Fikret? E' facile prevedere che quegli scatti, prima o poi, possano finire nelle mani di Zuleyha…