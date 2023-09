Terra Amara, anticipazioni: Demir scopre che Zuleyha gli ha mentito!

Come deciderà di muoversi Demir Yaman (Murat Unalmis) quando, dopo averlo rapito, Fikret Fekeli (Furkan Palali) gli confesserà di essere il suo fratellastro? Ovviamente, l’imprenditore cercherà di andare fino in fondo nella questione e proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela Terra amara, finirà per scoprire che la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli ha mentito…

Terra Amara, news: Fikret e Demir, un drammatico confronto

Già sapete che Fikret rapirà Demir e gli confesserà di avercela a morte con lui perché Adnan Yaman, il padre che hanno in comune, non si è mai fatto carico né delle sue esigenze e né di quelle della madre Safiye. Nel giro di poco tempo, i due uomini arriveranno dunque alle mani, ma la situazione rischierà di peggiorare quando Fikret consegnerà una delle sue due pistole a Demir, comunicandogli che soltanto uno di loro uscirà vivo dallo scontro.

A sorpresa, anche se non vorrà proprio saperne di accettare il loro legame di parentela, Demir deciderà però di non utilizzare l’arma, spiazzando di fatto Fikret, che lo lascerà andare via senza opporre resistenza. Una volta che tornerà a casa, Demir ripenserà dunque alle parole di Fikret e senza pensarci due volte partirà alla volta di Istanbul… ma per quale motivo?

Terra Amara, spoiler: Demir scopre che Zuleyha gli ha mentito

La risposta è presto detta: Demir si recherà nella casa della vedova del maggiordomo della tenuta Yaman ai tempi in cui sia lui e sia Fikret erano bambini. Oltre a confermargli la versione dei fatti del giovane Fekeli e la presunta esistenza di un figlio illegittimo, Demir resterà dunque attonito quando la donna gli dirà che, soltanto qualche settimana prima, la moglie Zuleyha si era recata da lei con un’altra signora – ossia Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) – per farle lo stesso tipo di domande.

A quel punto, Demir comprenderà che Zuleyha e Fikret sapevano già da tempo che era Fikret il fratellastro che tanto cercavano e, una volta che rincaserà, sbraiterà contro la moglie. Fortunatamente, il litigio si risolverà però abbastanza velocemente…

Terra Amara, trame: Zuleyha spiega a Demir come sono andati i fatti

Eh sì: quando la Altun preciserà che ha preferito non rivelargli la verità poiché ha temuto che facesse del male a Fikret, mandando di fatto a monte la famiglia felice costruita per il bene dei piccoli Adnan e Leyla, Demir ritornerà sui suoi passi e si scuserà con Zuleyha per averle urlato contro, facendosi poi spiegare se il “fratellastro” abbia mai cercato di farle del male.

Un chiarimento che di fatto risolverà sul nascere un nuovo contrasto tra i coniugi Yaman, ma che non sanerà affatto l’evidente frattura tra Fikret, sempre più desideroso di vendetta, e Demir. Insomma, la pace tra i due parenti sarà ancora abbastanza lontana… Seguici su Instagram.