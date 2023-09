Terra Amara anticipazioni: Ümit, ecco di chi è figlia!

Per quale motivo la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) prova tantissimo odio nei riguardi di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal)? La risposta arriverà nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. Ad un certo punto, la ragazza vuoterà infatti il sacco e confesserà alla cantante di essere sua figlia…

Terra Amara, trame: Ümit crea una nuova alleanza con Fikret

La trama prenderà il via nel momento in cui Ümit inizierà a provare dell’astio per Demir Yaman (Murat Unalmis), che preferirà accantonare la relazione extraconiugale avviata con lei per salvare il suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), la donna che ama davvero. Neanche a dirlo, Ümit non prenderà affatto bene l’iniziativa dell’imprenditore e si lascerà convincere da Fikret a continuare a muovere guerra al “fratellastro” Demir.

Proprio per questo, Ümit telefonerà a Demir e gli lascerà intendere che sta per togliersi la vita. Una messinscena che funzionerà alla perfezione, dato che Yaman si precipiterà a casa di Ümit per soccorrerla. Il tutto mentre Fikret, nascosto in un’altra camera, scatterà ai due amanti delle fotografie “compromettenti” che invierà il mattino successivo a Zuleyha. Comunque sia, il piano di Fikret e Ümit si arenerà facilmente, perché il pacco con gli scatti “audaci” verrà intercettato da Sevda…

Terra Amara, spoiler: Ümit confessa a Sevda di essere sua figlia!

Possiamo infatti anticiparvi che, appena si ritroverà le fotografie tra le mani, Sevda andrà in ospedale al fine di affrontare Ümit e chiederle per l’ennesima volta di non ostacolare il matrimonio tra Demir e Zuleyha con le sue “manfrine”. Accusa che Ümit rispedirà al mittente, chiedendole se in realtà le dia fastidio ciò che sta facendo perché non vuole che somigli troppo a lei!

Tali parole faranno scattare un immediato campanello d’allarme in Sevda, la quale chiederà a Ümit di essere sincera una volta per tutte e chiarirle per quale motivo ce l’abbia così tanto con lei. Richiesta che Ümit non si farà ripetere due volte, svelandole che in realtà è Ayla, la figlia che ha abbandonato a pochi mesi dalla nascita per amore di Adnan!

Terra Amara, news: Sevda ha un infarto!

Questa confessione shock gelerà il sangue a Sevda, poiché comprenderà immediatamente che Ümit le sta raccontando la verità. Non a caso, la Çağlayan avrà un immediato attacco cardiaco. Fortunatamente, Ümit non riuscirà a stare ferma e le darà il primo soccorso, ma da quella clamorosa confessione i telespettatori non faranno fatica a capire perché anche lei abbia scelto di unirsi a Fikret nella lotta contro la famiglia Yaman.

Ma come si comporterà Sevda una volta che si riprenderà? Vi consigliamo di fare attenzione agli sviluppi della trama perché l’atteggiamento della Çağlayan nei riguardi di Zuleyha e di Demir cambierà una volta scoperto che Ümit è la figlia Ayla… Seguici su Instagram.