Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri vuole il test del DNA

Con la ripresa di Un posto al sole dopo la pausa estiva, pare proprio che il castello di bugie orchestrato da tempo da Lara Martinelli (Chiara Conti) possa iniziare a sgretolarsi. Già altre volte si era avuta questa impressione e poi alla fine le cose sono rimaste com’erano, ma stavolta è intervenuto un elemento nuovo…

Eh sì: l’accorato discorso fatto da Marina (Nina Soldano) a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), e che Ferri sembrava aver rispedito in toto alla mittente, in realtà ha lasciato uno strascico nella mente dell’imprenditore, che a questo punto vuole capire una volta per tutte come stiano davvero le cose.

Proprio in questi giorni iniziamo a vedere l’uomo in preda ai primi sospetti, ma sarà la prossima settimana che la questione “esploderà”: le anticipazioni ci avvisano che Roberto “romperà gli indugi e prenderà una decisione troppo a lungo rimandata“. E non è difficile immaginare di cosa possa trattarsi!

Ferri, come avrete già capito, pretenderà l’esame del DNA per stabilire se il piccolo Tommaso sia veramente suo figlio. Una decisione, questa, in grado di smontare una ad una tutte le menzogne di Lara, ma quest’ultima si arrenderà così facilmente? Gli spoiler indicano che la scaltra donna si giocherà il tutto per tutto coinvolgendo persino Filippo (Michelangelo Tommaso): con quali risultati?

Mentre avverrà tutto questo, Roberto cercherà di riguadagnare terreno con Marina chiedendole perdono, ma il tentativo produrrà gli effetti sperati? Per ora, sembra proprio di no…