Uomini e donne: a Gemma interessa Maurizio | Anticipazioni trono over

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il pubblico ha iniziato a fare la conoscenza di Maurizio, un nuovo cavaliere del trono over che ha subito suscitato l’interesse di Gemma Galgani.

La dama, come abbiamo visto, è rimasta folgorata dal corteggiatore, benché la grande differenza di età che intercorre tra i due abbia fatto storcere il naso sia al pubblico che agli opinionisti, in particolare a Tina Cipollari che ha avuto da ridire riguardo alle avance della donna nei confronti del cinquantasettenne. Ma, a quanto pare, Gemma sarebbe intenzionata a portare avanti questa conoscenza contro tutto e tutti.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, tra i due il rapporto continuerà a rinforzarsi, anche se nello studio non mancheranno le tentazioni per il bel Maurizio, che inizierà a essere conteso da diverse dame del parterre. L’uomo però, almeno per il momento, continuerà a dirsi interessato esclusivamente a Gemma, anche se dichiarerà che il suo, più che un’attrazione fisica, è un coinvolgimento mentale.

Come la prenderà Gemma di fronte a queste parole? Quel che è certo è che non demorderà, e, nelle prossime puntate, è lecito attendersi uno scoppiettante colpo di scena…