Uomini e donne anticipazioni: Barbara, battibecco con Cristina

Il ritorno di Barbara De Santi a Uomini e Donne non poteva che fare piacere agli appassionati telespettatori del dating show di Canale 5, consci dell’innata verve polemica della dama. Come ampiamente pronosticato, non tarderà ad arrivare la prima lite che vedrà come protagonista proprio la corteggiatrice mantovana, che, come riportano le anticipazioni, nelle prossime puntate della trasmissione avrà da ridire sul comportamento di Cristina.

Barbara infatti mostrerà una certa antipatia nei confronti della Tenuta, che sfocerà in un intenso battibecco a centro studio. Inutile dire che soltanto l’intervento di Maria De Filippi e degli opinionisti riuscirà a placare le due litiganti. In ogni caso, si tratterà solamente del primo round di un dualismo che promette di proseguire nel corso della stagione.

Passando al trono classico, i riflettori si sposteranno su Christian, che proprio in queste puntate stiamo iniziando a conoscere. Il tronista negli appuntamenti futuri del programma sarà impegnato nella conoscenza di Virginia, una corteggiatrice scesa nel parterre appositamente per lui. Il giovane però apparirà ancora indeciso sui suoi sentimenti, motivo per il quale deciderà di continuare a riflettere riguardo alle numerose ragazze sbarcate per lui nel salotto più famoso della televisione italiana. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dal 14.45. Seguici su Instagram.