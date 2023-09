Uomini e donne anticipazioni: Barbara vuole chiudere con Alessio

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne le attenzioni sono quasi tutte rivolte al trono over e alle numerose dinamiche che offrono i suoi protagonisti. In particolare, sotto la luce dei riflettori c’è Alessio Pili Stella, nel programma da ormai più di un anno, che in queste prime registrazioni stagionali ha fatto molto parlare di sé a causa delle sue frequentazioni.

Come abbiamo visto, il quarantacinquenne si sta attualmente frequentando con Barbara De Santi, da poco tornata in trasmissione dopo alcuni anni di assenza. In ogni caso, la conoscenza dei due prenderà presto una piega inaspettata, che rischierà di compromettere irrimediabilmente il loro rapporto.

Tutto comincerà a causa del carattere estroverso di Alessio, il quale si dirà intenzionato a frequentare anche altre dame durante la conoscenza con Barbara. Tutto però andrà a rotoli quando il cavaliere darà un appassionato bacio a una misteriosa corteggiatrice, lasciando sbigottiti pubblico e opinionisti. Neanche a dirlo, la De Santi dichiarerà di voler chiudere immediatamente la frequentazione con Alessio, colpevole, secondo lei, di aver tradito la sua fiducia e, soprattutto, la sua dignità femminile.

Impossibile dunque perdersi le prossime puntate di Uomini e Donne, che vi aspetta dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.