Uomini e donne anticipazioni: Lavinia e Alessio presto in studio

Una tronista è per sempre e chi entra nella famiglia di Uomini e Donne è destinato a restarci a lungo. Tramite ospitate e interviste sul magazine ufficiale, infatti, i protagonisti delle passate edizioni riescono ad aggiornare periodicamente il pubblico riguardo alle loro relazioni. Come riportano le anticipazioni, prossimamente toccherà a Lavinia Mauro e Alessio Corvino fare capolino negli studi Titanus di Roma, a distanza ormai di quasi un anno dall’inizio della loro storia d’amore.

Quello di Lavinia, che ancora tutti ricordano molto bene, è stato uno dei troni più emozionanti e avvincenti della storia della trasmissione, nonché uno dei più lunghi in assoluto. Siete pronti a scoprire dunque come li ritroveremo?

A fare breccia nel cuore dei telespettatori c’è stata anche un’altra coppia, seppur non del trono classico. Parliamo di Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che dopo anni di peripezie e tentativi andati a male sono finalmente riusciti a dare un lieto fine al loro amore.

I due corteggiatori del trono over, a dispetto dei pronostici di Tina Cipollari, hanno dimostrato di essere molto affiatati e soprattutto innamorati, riuscendo a superare diversi momenti di difficoltà. È giunto quindi il momento di raccoglierli nel salotto più famoso della televisione italiana per scoprire i loro progetti futuri e, perché no, anche per un momento revival delle passate stagioni del talk show dei sentimenti di Mediaset. Questo e altro vi aspetta nelle prossime puntate di Uomini e Donne, come sempre nel daytime pomeridiano di Canale 5. Seguici su Instagram.