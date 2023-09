Uomini e donne: Aurora, è passione con Marco! | Anticipazioni

Dopo avervi raccontato dell’appassionato bacio che a breve si scambieranno Gemma Galgani e Maurizio in quel di Uomini e donne, è tempo di parlare di un’altra coppia che si sta formando in questi giorni all’interno del salotto più famoso della televisione italiana.

Come molti avranno notato, Aurora Tropea ultimamente si è avvicinata al cavaliere Marco, verso il quale ha dimostrato di avere un debole benché si sia vista attaccare per questo motivo da Gianni Sperti. Quella che a tutti però sembrava essere una semplice infatuazione si scoprirà essere qualcosa di molto più serio e profondo, che potrebbe causare inaspettati risvolti.

Eh sì perché, secondo le anticipazioni, anche tra Aurora e Marco a brevissimo scoppierà la passione. Galeotta sarà un’esterna che i due trascorreranno insieme, visto che, al termine dell’uscita, decideranno di comune accordo di darsi l’esclusiva. Una scelta che comunicheranno immediatamente alla redazione e che in studio verrà accolta con stupore, dati i trascorsi della dama.

Quel che è certo è che per il momento nessuno dei due farà scendere più alcun corteggiatore, in attesa di capire se i tempi sono maturi per abbandonare insieme il programma… Seguici su Instagram.