Uomini e donne, comincia la nuova stagione

Tutto pronto per l’avvio ufficiale della ventottesima edizione di Uomini e Donne, che quest’oggi riparte dopo i tre mesi di ferie canonici. Un ritorno in grande stile con tante novità per l’amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi, che accoglierà in studio i tronisti di questa prima parte di stagione.

A occupare la poltrona più ambita della televisione italiana saranno Cristian, Brando e Manuela Carriero, quest’ultima già conosciuta al grande pubblico per la sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7 Luciano Punzo. Come si ambienteranno nello studio i tre giovani, alla ricerca del partner della loro vita? Lo scopriremo presto.

Spazio anche a un segmento riservato ai partecipanti dell’ultima edizione di Temptation Island. In particolare, saranno presenti le coppie composte da Perla e Igor, Mirko e Greta e Manuel e Francesca. Tra litigi e aneddoti sulla permanenza nel resort, quest’ospitata sarà utile anche per conoscere alcuni retroscena sui rapporti creatisi durante la trasmissione, oltre che per capire l’evoluzione sentimentale che hanno attraversato i nostri protagonisti.

Non potrà mancare ovviamente il padrone di casa del reality, ovvero Filippo Bisciglia, che ringrazierà Maria De Filippi per l’occasione concessagli e il pubblico a casa per il grande affetto dimostratogli. Questo e altro vi aspetta nella puntata odierna di Uomini e Donne, che vu aspetta su Canale 5 a partire dalle 14.45.