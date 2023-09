Uomini e donne: ma Armando dov’è?

Ottimo riscontro in termini di ascolti per l’atteso ritorno sui teleschermi di Uomini e Donne, che in questi giorni è partito con diverse novità ma anche con assenze che promettono di lasciare il segno.

Se da una parte avevamo pochi dubbi sulla conferma dell’amatissima Gemma Galgani, ormai volto storico del dating show del Biscione, a sorprendere è la mancanza di un personaggio che negli anni era diventato molto familiare agli appassionati della trasmissione, in particolare all’affezionato pubblico del trono over, data la sua presenza costante nel corso delle ultime stagioni.

Parliamo di Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo protagonista negli anni di numerose storie: le sue polemiche hanno spesso infiammato lo studio, dividendo in maniera netta pubblico e opinionisti. Quest’anno la sua conferma è però avvolta nel mistero: il parrucchiere campano non ha presenziato infatti alle prime registrazioni del talk show dei sentimenti e né da Maria De Filippi né tantomeno dai suoi “acerrimi nemici” Tina Cipollari e Gianni Sperti sono arrivate notizie sul suo conto.

Il web non ha mancato di formulare diverse teorie sulla questione, in attesa che si faccia chiarezza sul primo “caso” di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Staremo a vedere… Seguici su Instagram.