Anima gemella: personaggi e interpreti della fiction

Daniele Liotti e Chiara Mastalli sono i protagonisti di Anima Gemella – nuova serie di Canale 5 al via stasera (11 ottobre 2023) – nei panni rispettivamente di un brillante medico chirurgo che è rimasto vedovo e cerca di iniziare una nuova fase della sua vita, e una sedicente medium che scopre di poter parlare davvero con lo spirito della defunta. Attorno a loro, un cast di personaggi secondari capitanato da Stefania Rocca, Davide Iacopini e Barbara Bouchet. Conosciamoli meglio.

Daniele Liotti è Bontempi, rispettato medico dell’ospedale di Torino e figura di spicco per i suoi colleghi. Da tre anni, ha dovuto affrontare la perdita della donna che ha rappresentato tutto per lui, Adele, vinta da una malattia dalla quale non è riuscito a salvarla. Il suo ricordo è ancora un dolce e romantico compagno di vita, ma forse ora è pronto a iniziare un nuovo capitolo con Margherita, una collega con cui sembra disposto a condividere il proprio futuro. Tuttavia l’incontro con Nina, una truffatrice che si spaccia per una medium e che parla esattamente come Adele, metterà a dura prova sia la razionalità del medico che i sentimenti dell’uomo.

Chiara Mastalli interpreta Nina Caruso, una donna bella, dinamica e astuta. Nonostante queste qualità, Nina non è riuscita a trovare l’uomo giusto che sapesse amarla e rispettarla. Anche sul fronte lavorativo, le cose non vanno bene: lavora come cameriera ma è costretta ad arrotondare il suo stipendio con piccole truffe “paranormali” ideate insieme all’amica di una vita, Annabella. Nina ha un talento straordinario: sa imitare qualsiasi voce. Durante l’ennesima simulazione di una seduta spiritica, sembra che lo spirito di una donna entri realmente in contatto con lei. Questo evento spaventa profondamente Nina, ma viene soccorsa da un medico di nome Carlo, che sembra conoscere molto bene quella donna. Si chiama Adele ed era la moglie di Carlo.

Valentina Corti è Adele Bontempi, una giovane avvocatessa in ascesa nella sua carriera. Adele era sposata con Carlo, un medico bello e altamente rispettato, e insieme formavano una coppia felice. Purtroppo, la loro storia d’amore è stata interrotta da una malattia che ha troncato la possibilità di continuare la loro vita insieme nella splendida casa sul lago, ancora ricca di memorie dei momenti condivisi. Quando la sua voce improvvisamente sembra parlare attraverso una medium, tutti si trovano a fronteggiare il dilemma di capire se si tratti di suggestione, truffa, o se Adele abbia un messaggio da consegnare.

Alice Mangione interpreta Annabella Copparoni, una donna estremamente simpatica e dal grande spirito. È la mente delle truffe che, in collaborazione con Nina, organizza per estorcere denaro alle ricche ereditiere che desiderano comunicare con i loro cari defunti. Annabella riesce a raccogliere informazioni su queste donne grazie alle sue abilità informatiche e alle informazioni reperite dai social network. Il piano funziona a lungo, finché Nina non sembra turbata e convinta di essere in contatto con uno spirito reale. In considerazione della loro solida amicizia, Annabella decide di aiutarla nelle sue indagini per scoprire di più su questa donna misteriosa di nome Adele.

Alice Torriani interpreta Margherita Bosio, una dottoressa esperta che lavora in ospedale. Margherita è anche l’erede di una ricca famiglia di industriali del cioccolato. Nonostante questa eredità, ha scelto di dedicare la sua vita alla professione medica per aiutare gli altri. È la donna ideale che tutti vorrebbero al proprio fianco: premurosa, bellissima ed elegante. Sta per sposare Carlo, un collega medico con cui ha condiviso il dolore per la perdita di Adele, la sua migliore amica. Quando Carlo si imbatte in Nina, una truffatrice nota per le sedute spiritiche false che organizza, Margherita farà di tutto per aprire gli occhi al suo promesso sposo.

Matteo Sintucci interpreta Ruben, il quale risiede nella casa di Nina e Annabella, occupando lo stanzino della lavatrice. È un grande appassionato di musica e suona e canta nel gruppo che ha co-fondato, denominato “Gli Specialisti”. Dotato di una notevole sensibilità, ha un’aria sempre gioiosa e cerca costantemente il lato positivo in ogni situazione. Nonostante possa nutrire dei sentimenti per Nina, agirà come un vero amico, impegnandosi al massimo per aiutare la ragazza a ritrovare un po’ di spensieratezza.

Davide Iacopini interpreta Tommaso Visconti, noto come Tommy, ed è estremamente legato a Carlo. I due trascorrono spesso del tempo allenandosi insieme sulla canoa sul fiume. In queste occasioni, si confrontano, si confidano e condividono dettagli delle loro vite. Visconti è anche un uomo che sa divertirsi, e la sua presenza è un punto fermo in ogni festa in città. Tuttavia, quando è necessario, è in grado di trasformarsi in una figura temibile per difendere gli interessi della famiglia Bosio, in particolare quelli di sua cugina Margherita. È legato a lei e non permetterà che soffra a causa dell’ingerenza di una truffatrice.

Stefania Rocca interpreta Madame Margot, una sensitiva che dirige un negozio di consulenza esoterica a Torino. Con il suo carattere stravagante e la sua positività, sarà in grado di mettere in connessione Nina e Carlo, svelando loro alcuni misteri legati al passato di Adele.

Barbara Bouchet interpreta Ortensia, una donna ludopatica e credulona che si affida a Nina, credendo che sia una vera medium. Ortensia cerca disperatamente di comunicare con lo spirito del marito per scoprire la posizione dei titoli al portatore. Tuttavia, durante una delle sedute di Nina, lo spirito di un’altra donna sembra entrare in contatto con lei, mettendo in discussione tutte le aspettative di Ortensia. Seguici su Instagram.