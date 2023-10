Beautiful: Brooke decide di non forzare Ridge | Trama 1° novembre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 1° novembre 2023

Dopo aver condiviso con il marito le aspettative per i genitori, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) fanno l'amore. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) si confida con Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton), decisa a non forzare Ridge (Thorsten Kaye) nella posizione di dover scegliere fra lei e la sua famiglia con Taylor (Krista Allen). Quest'ultima chiede a Ridge se il loro bacio potrebbe essere il segno della possibilità di una seconda chance per loro…