Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 12 ottobre 2023

Li (Noemi Matsuda) è in grado di convincere Liam (Scott Clifton) e Bill (Don Diamont) della veridicità delle proprie parole: Finn (Tanner Novlan) è vivo e l'ha tenuto segreto, ma ora il ragazzo è nelle mani di Sheila (Kimberlin Brown). Finn non è disposto a perdonare Sheila, che continua ad addossare ad altri le proprie responsabilità. Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor (Krista Allen) sono in viaggio per Montecarlo.