Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 20 ottobre 2023

Deacon (Sean Kanan) ordina a Sheila (Kimberlin Brown) di andarsene: le ha evitato l’arresto, ma non la nasconderà. Brooke (Katherine Kelly Lang) intanto si augura che la Carter non venga rilasciata presto, mentre a Montecarlo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha la sua famiglia riunita, sebbene si interroghi sul perché Li (Noemi Matsuda) le abbia lasciato piangere il marito per mesi… Seguici su Instagram.