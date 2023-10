Beautiful: Brooke preoccupata per quella foto “delicata”… | Trama 23 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 23 ottobre 2023

Toccati dalla felicità della figlia, Ridge e Taylor vivono momenti di vicinanza. Lo stilista, anche perché turbato dalla foto di Brooke con Deacon, bacia la psichiatra. Intanto, a Los Angeles, Brooke si preoccupa quando scopre che Hope ha postato online la loro foto con Deacon.

Vi riepiloghiamo la trama della puntata precedente (sabato 21 ottobre): Quando una foto di famiglia per festeggiare Finn viene pubblicata da Taylor, a Los Angeles Hope insiste per scattarne una con Deacon e un'esitante Brooke. E, infatti, Ridge potrebbe non essere contento di vedere la moglie infrangere la promessa di tenere Deacon a distanza…