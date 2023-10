Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 3 ottobre 2023

Mentre Mike (Ken Hanes) continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell’evasione di Sheila (Kimberlin Brown), Finn (Tanner Novlan) interroga la madre biologica su come abbia fatto a salvarlo. Il giovane medico capisce così che non è stata la Carter a tenerlo in vita. Ottenuta la conferma che è stata Li (Noemi Matsuda), Finn pretende risposte su cosa Sheila abbia fatto alla sua mamma… Seguici su Instagram.