Beautiful: Bill trova Li (ma non sa che è lei) | Trama 5 ottobre 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 5 ottobre 2023

Finn accusa Sheila di aver ucciso sua madre Li dopo il racconto della Carter sul fatale inseguimento in auto. Ridge, Thomas e Taylor sono affranti per Steffy, dopo aver appreso che la ragazza è entrata in una clinica privata per la gestione del lutto (ciò su consiglio del suo attuale psichiatra). Dopo aver cenato al molo con Wyatt, Bill trova una donna in evidente stato confusionale: quello che non sa è che si tratta di Li Finnegan, sopravvissuta all’esplosione della sua auto nell’oceano… Seguici su Instagram.