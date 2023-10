Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 6 ottobre 2023

Bill Spencer (Don Diamont) prova ad offrire aiuto a quella che per lui è una sconosciuta in difficoltà. Li Finnegan (Noemi Matsuda) sembra essere in stato confusionale e rifiuta di andare in ospedale. Sheila (Kimberlin Brown) giustifica le proprie azioni, ma Finn (Tanner Novlan) la ritiene un'assassina: la donna che ritiene essere la sua vera madre è morta a causa sua…