Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 9 a sabato 14 ottobre 2023

Liam e Wyatt si confrontano su vari argomenti della loro vita privata mettendo in risalto come il loro padre sia profondamente cambiato. Bill ha portato Li a casa sua senza conoscere la sua vera identità. Cerca di aiutarla e dopo le prime reticenze, la donna comincia a reagire alle sue domande…

Ridge e Taylor partono per raggiungere Steffy e i loro nipotini in Europa. Prima dell’imbarco, Deacon cerca di convincere Taylor che tra loro ci sia qualcosa di più che un’amicizia. Lei, riluttante, risponde che ora vuole pensare solo al benessere di sua figlia che sta soffrendo.

Finn implora invano Sheila di lasciarlo tornare a casa dalla moglie e dai figli. Liam scopre che Li è la donna che è stata soccorsa da Bill e lei li informa che Finn è ancora vivo. Ridge e Taylor sono sull’aereo diretti a Montecarlo per andare a trovare Steffy, preoccupati per la sua depressione.

Finn continua a ripetere a Sheila che è il momento di lasciarlo andare, ma lei cerca di trattenerlo. Li spiega a Bill e a Liam quello che è successo con Sheila e partono tutti al salvataggio di Finn.

Bill e Li raggiungono l’appartamento dove è nascosta Sheila e Finn può riabbracciare sua madre per poi correre a cercare Steffy, accompagnato da Bill. Sheila è stata immobilizzata e Li rimane a sorvegliarla in attesa della polizia, ma Mike la stordisce e Sheila riesce di nuovo a fuggire.

Liam e Hope ora sanno che Finn è vivo, ma non riescono ad informare Ridge e Taylor che sono in viaggio per Montecarlo, né a comunicare con Bill e Finn che tentano a loro volta di raggiungere Steffy con il jet privato della Spencer. Finn cerca di chiamare Steffy, ma c’è sempre la segreteria telefonica. Liam e Hope raccontano tutto ciò che sanno del ritrovamento di Finn a Brooke, a Eric e a Thomas. Seguici su Instagram.