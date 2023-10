Beautiful: Deacon e Sheila si fidanzano | Anticipazioni puntate americane

Solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile immaginare Deacon Sharpe e Sheila Carter come una coppia ma, nelle puntate americane di Beautiful, la loro relazione va avanti da parecchio tempo e, presto, i due potrebbero arrivare all’altare.

Lui è un ex cattivo redento, ben lontano dal bad boy del passato, mentre Sheila sembra essere rimasta la supercattiva della soap, sebbene il costante desiderio di sentirsi amata. Ebbene, lei proprio in Deacon potrebbe aver trovato l’amore vero: l’uomo l’ha ospitata in segreto per mesi durante la sua latitanza e l’ha riaccolta in casa una volta che è stata prosciolta da tutte le accuse. In realtà Deacon si è spinto ancora oltre per questa donna da cui sembra stregato e che sembra avergli fatto dimenticare anche Brooke Forrester.

Nei recenti episodi americani, infatti, la storia tra i due sembrava arrivata al capolinea, data l’impossibilità di poter vivere il flirt alla luce del sole: saperlo al fianco di Sheila, per Deacon significherebbe perdere stima e affetto della figlia Hope Spencer, con cui ha finalmente ritrovato un saldo legame.

Tuttavia il caso ha voluto che Sheila vedesse Deacon assieme al giudice che le ha ridato la libertà, scoprendo così che i due sono vecchi conoscenti: il giudice era un frequentatore del The Lair, il locale di cui Deacon era proprietario un tempo, anche nel momento in cui entrò per la prima volta in scena ad inizio millennio. All’epoca Deacon aiutò l’uomo a togliersi da una spiacevole situazione che lo lasciò con un debito personale, debito che lo stesso Deacon ha trovato ora il modo di riscuotere. Insomma, l’udienza che ha sollevato Sheila dalle accuse mosse dall’FBI era truccata e la donna deve la sua libertà all’intervento di Deacon!

La rivelazione ha portato entrambi a dover affrontare i sentimenti che provano l’uno per l’altra e, nel corso di una sorpresa romantica, Deacon si è spinto a chiedere a Sheila di sposarlo! Nonostante le riserve iniziali, dovute al prezzo che Deacon potrebbe pagare con la figlia, Sheila ha alla fine accettato! Nelle prossime puntate americane l’uomo farà un altro importante gesto, provando a convincere Finn ad aprire definitivamente la sua vita alla presenza della madre naturale. Il ragazzo lo ascolterà?

E, soprattutto, quando Hope scoprirà che il padre ha sempre avuto una storia clandestina con Sheila, lo perdonerà? Ricordiamo che gli unici ad aver scoperto la tresca sono stati Bill Spencer e Ridge Forrester, quando, assieme ai federali, spiavano in segreto la Carter. Scoperto cosa la legasse a Deacon, i due uomini offrirono a quest'ultimo una scappatoia: il suo aiuto per incastrare Sheila in cambio del silenzio con Hope. Deacon accettò l'accordo ma, in realtà, ha fatto il doppio gioco agendo alle loro spalle manovrando il giudice del caso di Sheila.