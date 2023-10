Beautiful: Taylor e Brooke disapprovano Thomas e Hope ma… | Anticipazioni americane

Come vi avevamo riportato, Krista Allen e la sua Taylor Hayes non sono uscite di scena da Beautiful e la psichiatra dopo un lungo periodo di assenza o, al massimo, di sporadiche apparizioni, è tornata parte integrante della narrazione, almeno per ora.

Non ci sono novità sentimentali in vista per lei (anche per un cast sempre più ridotto), ma è il ruolo di madre a tenerla impegnata. Infatti, dopo aver aiutato Steffy e i bambini con il trasferimento in Europa, Taylor è tornata a Los Angeles per concentrarsi anche sull’altro figlio, Thomas Forrester.

Prima, però, non è mancato un colloquio con Finn, nel quale Taylor ha spronato il genero a trovare un modo per liberarsi per sempre di Sheila Carter, avvisandolo che, con il suo comportamento ambivalente nei confronti della madre naturale, è molto vicino a perdere la moglie per sempre.

Puntando l’attenzione su Thomas, Taylor, che era solo a conoscenza del bacio a Roma tra il ragazzo e Hope, ha appreso sgomenta da Ridge e Brooke Forrester del fatto che i due stiano intrattenendo una relazione senza impegno. Per la psichiatra la questione rischia di essere una situazione ad alto rischio per Thomas: la disponibilità di Hope, senza che ella ricambi davvero i sentimenti dello stilista, potrebbero riaprire vecchie ferite nel ragazzo, facendolo ricadere nelle ossessioni che si è con fatica lasciato alle spalle.

Insomma, mamma Taylor non intende permettere che Hope metta a rischio la salute del figlio e ha provveduto ad affrontare entrambi. Se Thomas si è detto consapevole del fatto che Hope per ora non lo ami, per Taylor il figlio sta solo vivendo nell’aspettativa che prima o poi possa accadere, senza considerare che la giovane Logan potrebbe non ricambiarlo mai e, ad un certo punto, decidere di troncare le cose tra loro.

Con Hope, Taylor è stata molto più dura, considerandola la parte forte del rapporto e che, forse anche consapevolmente, sta solo usando Thomas in una sorta di tardiva ribellione adolescenziale, magari in attesa di scoprire come andrà a finire tra Liam, Steffy e Finn.

Hope ha difeso il diritto suo e di Thomas di vivere come vogliono in quanto adulti, ritenendo di essere stata chiara con il ragazzo, che ha accettato il loro rapporto in piena consapevolezza. Per Taylor, però, le cose non sono affatto così chiare e corrette: Hope sa quello che Thomas prova per lei e non si fa preoccupazione di tutelarlo, ben sapendo di poterlo ferire in futuro compromettendone l’equilibrio.

Anche a Brooke questo rapporto tra Hope e Thomas non piace affatto ma, da buone rivali, lei e Taylor individuano colpevoli opposti: per la Logan, infatti, la psichiatra non deve azzardarsi ad incolpare sua figlia, che presto capirà di dover porre fine alla relazione con Thomas e, magari, cercare di ricomporre la sua famiglia con Liam.

E Ridge? Ebbene, il designer si ritrova nel mezzo: anche lui non approva ed è preoccupato per le possibili conseguenze per Thomas, tuttavia ritiene che tutti loro non possano fare niente e non dovrebbero intromettersi nelle vite personali dei loro figli ormai cresciuti.

Ad approvare, invece, Thomas e Hope c’è Douglas che, di fronte alla separazione della Logan da Liam e all’evidente complicità tra lei e il padre, spera che i due decidano di mettersi insieme. In puntate andate in onda di recente negli USA, il bambino ha sorpreso i genitori con un cenetta romantica, nella speranza che questo potesse bastare a convincere Hope.

Per il momento, insomma, la situazione è in stallo: Thomas e Hope fanno coppia con successo negli affari, mentre vanno a letto insieme. Nelle prossime puntate Hope prenderà una decisione? Deciderà di rompere con Thomas oppure realizzerà di provare per lui sentimenti più forti della sola attrazione?