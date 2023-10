Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 27 ottobre 2023

Per quanto le sia grata per aver salvato Finn (Tanner Novlan), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si confronta con Li (Noemi Matsuda) sul perché l'abbia fatta disperare per un marito che pensava morto. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di interpretare la reazione di Ridge (Thorsten Kaye) alla foto che la ritraeva con Hope (Annika Noelle) e Deacon (Sean Kanan) nel suo ufficio.